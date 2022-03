Utregning: Utenlandskabler kostet hver husstand 2.500 kroner i fjor

Det går fram av et regnestykke Statnett har gjort over hvor mye de nye utenlandskablene dro opp strømprisen i Sør-Norge i 2021, skriver Europower.

Snittprisen i Sør-Norge de siste tre månedene i 2021 var 126 øre per kilowattime, noe som er 92 øre mer enn gjennomsnittet de siste ti årene. Kablene sto for en økning på rundt 10 øre per kilowattime, ifølge nyhetsnettstedet.

Et standard norsk årsforbruk på 20.000 kilowattime multiplisert med 10 øre er 2.000 kroner. Når vil legger på momsen, ender vi på 2.500 kroner i årskostnad for en normal husstand, skriver Europower.

(NTB)