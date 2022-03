Brent-oljen er fredag morgen opp 2,09 prosent til 108,87 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,48 prosent til 105,53 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 105,71 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Prisoppgangen kommer blant annet etter at en talsmann for president Vladimir Putin torsdag uttalte at meldingene om at Ukraina og Russland skal være nær en avtale for å få slutt på krigen ikke stemmer.

Fredag skal USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping snakke sammen, og Biden har planer om å advare Kina mot å hjelpe Putin.

«Oljeprisene steg etter at utenriksminister Antony Blinken sa at han ikke ser tegn til at Putin er villig til å stoppe og at USA er bekymret for at Kina vurderer å hjelpe Russland», sier en Oanda-analytiker, ifølge TDN Direkt.

Også DNB Markets peker i sin morgenrapport på at oppgangen knyttes til utspillet fra Kreml.

«Som følge av krigen og sanksjonene (både offisielle og selvpålagte) valgte IEA i sin rapport på onsdag å ta ned produksjonen av russisk olje med 3 millioner fat per dag fra april og ut året. Nedgangen skyldes både redusert eksport av råolje og oljeprodukter, men også noe mindre forbruk innenlands. Gassprisen i Europa har derimot ikke vist tegn til å trekke opp etter det betydelige nedgangen forrige uke», skriver meglerhuset.

31. mars skal Opec+ igjen møtes, og produksjonsnivået for mai skal da fastsettes. Ifølge TDN Direkt går eksperter utifra at gruppen vil holde seg til sin eksisterende plan om å øke produksjonen med 432.000 fat pr. dag, til tross for et økende press om høyere produksjon.