Rekordhøye olje- og gasspriser gjorde fjerde kvartal 2021 til tidenes beste kvartal for Equinor.

Årsrapporten sluppet nå fredag viser at energigiganten landet et justert driftsresultat på 33,5 milliarder dollar før skatt i fjor, mens den frie kontantstrømmen kom på 25,0 milliarder dollar.

Kontantene strømmet også inn på kontoen for konsernsjef Anders Opedal, som fikk en samlet skattepliktig godtgjørelse på 2,055 millioner dollar i fjor – tilsvarende omkring 18,1 millioner kroner – i sitt første fulle år som Equinor-sjef.

Opedal tok over jobben 2. november i 2020, og kom da fra stillingen som konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring. 2020-kompensasjonen hans kom inn på 788.000 dollar.

Drøyt halvparten av Opedals 2021-godtgjørelse er grunnlønn, mens 159.000 dollar kom fra Equinors såkalte langtidsinsentivordning (LTI) som innebærer en forpliktelse til å investere i Equinor-aksjer. Opedal hadde ved utgangen av 2021 41.458 aksjer i Equinor.

Cook tjente nesten like mye

Ellers i konsernledelsen utmerker Alasdair Cook seg med en skattepliktig 2021-godtgjørelse på drøye 1,9 millioner dollar – tilsvarende omtrent 16,7 millioner kroner. Cook er konserndirektør for leting og produksjon internasjonalt.

Vi tar også med at Carri Lockhart ble kompensert med nesten 1,2 millioner dollar i 2021, mens Kjetil Hove og Arne Sigve Nylund også rundt millionen i dollar.

Lockhart er konserndirektør for teknologi, digitalt og innovasjon, Hove konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge, mens Nylund er avtroppende konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser.

1. mars ble det kjent at Geir Tungesvik er utnevnt til Nylunds etterfølger, med virkning fra 1. mai.

Til slutt tar vi med at styreleder Jon Erik Reinhardsen fikk en skattepliktig 2021-godtgjørelse på 119.000 dollar, tilsvarende 1,05 millioner kroner.