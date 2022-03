Portugisiske myndigheter vil i løpet av sommeren auksjonere ut rettigheter til utbygging av flytende havvind på 3-4 gigawatt i Atlanterhavet.

Til Reuters sier Portugals klima- og energiminister João Matos Fernandes at det ventes at prosjektene som vinner lisens skal være i produksjon i løpet av 2026.

«Selv om vi tror 2026-målsettingen er noe ambisiøs gitt ledetider er dette etterspørsel som ikke tidligere har ligget i markedsestimatene, og langt over Portugals tidligere mål om 300 megawatt innen 2030», skriver Paretos energianalytikere i en oppdatering fredag.

Fra tidligere har Portugal en flytende havvindpark på 25 megawatt, driftet av Windfloat Atlantic, et konsortium bestående av Ocean Winds, Repsol, og Principle Power. Etter sitt første år i drift kunne partene rapportere at parken produserte 75 GWh pr. år, noe som er mer enn forventet.

Landet, som har satt seg fore å være karbonnøytralt innen 2050, får i dag 60 prosent av elektrisiteten sin fra fornybare kilder, og klima- og energiministeren venter at de vil være oppe i 80 prosent fornybar kraft innen 2030.

Store auksjoner

Budrundene i havvindauksjonene blir stadig villere. I slutten av februar ble seks havvindlisenser i New York Bight auksjonert bort for 4,4 milliarder dollar, noe som knuste alle tidligere amerianske rekorder. I slutten av januar ble blant andre Oslo-noterte Bonheur, Magnora og BW Ideol tildelt lisenser i Scotwind-auksjonen hvor 74 budgivere knivet om 17 lisenser i en auksjon som dro inn 700 millioner pund til skotske myndigheter.

Her hjemme besluttet Regjeringen i februar å utsette avgjørelsen om hybridkabler for å få fortgang på utbyggingen av områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Når den norske auksjonen skal finne sted er imidlertid ennå ikke avgjort, men i løpet av våren vil det fremmes et lovforslag til Stortinget vedrørende endringer i havenergiloven og havenergilovforskriften.