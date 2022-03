Shell offentliggjorde fredag en endret plan for utbyggingen av et stort gassfelt i Nordsjøen, som britiske regulatorer opprinnelig avviste i fjor på grunn av miljøhensyn, melder Reuters.

Utbyggingen gjelder Jackdaw-feltet, og i den nye miljøplanen sikter Shell mot å starte produksjonen i tredje eller fjerde kvartal i 2025. Feltet skal sikre 6,5 prosent av Storbritannias gassbehov.

Storbritannia Offshore Petroleum Regulator for Environment and Decommissioning (OPRED) avviste i oktober planen for Jackdaw-feltet, som har reserver på mellom 120 og 250 millioner fat oljeekvivalenter.

Britiske myndigheter har de siste ukene oppfordret Nordsjøen-produsenter til å gire opp produksjonen av olje og gass, for å i større grad frigjøre seg fra energibehovet fra Russland. Det er også ventet at myndighetene vil publisere en energiplan i de kommende ukene, som skal fokusere mer på energisikkerhet gjennom produksjon innenlands.

Jackdaw-utbyggingen er sentral i Shells plan om å utvikle naturgassproduksjon ved Shearwater-knutepunktet i Nordsjøen.

Etter at miljøplanen for feltet offentliggjøres skal den igjennom en 30 dagers offentlig høringsperiode, hvoretter OPRED vil vurdere den.