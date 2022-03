ENI satser på nye løsninger

Andelen vil økes videre til 60 prosent innen 2030 og til rundt 80 prosent innen 2040, fremgår det av en melding fra selskapet fredag.

Selskapet venter å ha driftsinvesteringer på rundt 7,7 milliarder euro i 2022 og i snitt syv milliarder euro mellom 2022 til 2025, opplyser selskapet i forbindelse med kapitalmarkedsdagen fredag.

Videre vil selskapet øke gassproduksjonsandelen til 60 prosent innen 2030 og til mer enn 90 prosent utover 2040.

Konsernsjef Claudio Descalzi kommenterer i meldingen at de kan tilgjengeliggjøre 14 billioner kubikkfot gass på kort til mellomlangsikt som et svar på den nåværende krisen for å dekke Europas energibehov.

Videre opplyser selskapet at det årlige utbyttet økes til 0,88 euro pr aksje fra 0,86 euro pr aksje, basert på 2022 Brent-oljepriser på mellom 80 og 90 dollar fatet. Selskapet vil også starte tilbakekjøp av aksjer på 1,1 milliarder euro, etter godkjenning fra aksjonærer i mai.

TDN Direkt