Trygve Hegnar: – Den eneste måten å få Russland og Putin i kne på

Trygve Hegnar mener man skal stenge gasskranene til Russland, selv om landet i dag dekker 40 prosent av det europeiske gassforbruket.

– Jeg mener Vesten, altså de demokratiske landene - Europa, USA osv., vi må betale for det, ta en støyt. Det vil si at om prisene går kraftig opp og det kommer mindre gass, må vi leve med det, sier Hegnar i Økonominyhetene.

– Og vi må betale en mye høyere pris, både for gass og olje, for det tror jeg er den eneste måten å få Russland og Putin i kne på. For hvis pengekranene stopper opp, da kan ikke det samfunnet leve lenge.

At alt blir dyrere, mener Hegnar kan være det verden må betale for å knekke Russland.

– Hvis man skal presse Russland, må man kanskje ta med på kjøpet at at strømprisene blir høyere og at bensinprisene blir høyere. Det er ikke noe hyggelig scenario, men det må vi kanskje regne med.