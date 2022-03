Doblet oljeinntektene i 2021

Saudi-Arabias statlige oljeselskap, Saudi Aramco, har fått godt betalt av høye oljepriser gjennom fjoråret. Ifølge ferske tall fra oljegiganten, fikk selskapet et nettoresultat på 110 milliarder dollar i 2021, over det dobbelte sammenlignet med 2020 da selskapet leverte 49 milliarder dollar på bunnlinjen.

Saudi Aramco opprettholder også det tidligere annonserte utbyttet på 18,8 milliarder dollar for fjerde kvartal, slik at totalen av utbytter for fjoråret havner på 75 milliarder dollar. Det tilsvarer 652,5 milliarder kroner, regnet etter dollarkursen søndag.

I tillegg foreslår selskapets styre å dele ut 4 milliarder dollar i form av aksjer.

Videre høyner selskapet investeringsestimatet til mellom 40 og 50 milliarder dollar i 2022, mot 32 milliarder dollar i 2021, og uttaler at det ventes vekst i investeringer frem til midten av tiåret.

Langsiktig etterspørsel

«Selv om de økonomiske forholdene har bedret seg betydelig, er utsiktene fortsatt usikre på grunn av både makroøkonomiske og geopolitiske faktorer. Vår investeringsplan sikter seg inn på å utnytte den langsiktige etterspørselen etter pålitelig, rimelig, og mer sikker og bærekraftig energi», sier konsernsjef Amin H. Nasser i Saudi Aramco.

Videre peker han på at energisikkerhet er overordnet alt annet, som igjen begrunner hvorfor Saudi Aramco fortsetter med å jobbe mot å øke oljeproduksjonskapasiteten.

Selskapet målsetter seg øke kapasiteten i oppstrømsvirksomheten til 13 millioner fat olje pr. dag innen 2027, samt å øke gassproduksjonen med mer enn 50 prosent innen 2030. I nedstrømsvirksomheten målsettes det en kapasitet på 4 millioner fat pr. dag, i tillegg til at selskapet har som mål å bli en global leder innen karbonfangst og lagring (CCS).