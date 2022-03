Nye Houthi-angrep mot Saudi-Arabia

Flere medier, deriblant Bloomberg som siterer Saudi Press Agency (SPA), melder søndag at den Iran-støttede Houthi-opprørerne i Jemen har gjennomført nye angrep mot flere mål i Saudi-Arabia natt til søndag.

Det skal være gjennomført angrep både i form av droner og raketter mot et Saudi Aramco-anlegg i Jizan, i tillegg til en kraftstasjon i nærheten av Al-Dharan og en bensinstasjon i Khamis Mushait.

Ifølge Bloomberg uttaler den Saudi-ledede koalisjonen at ett ballistisk missil rettet mot Jizan, i tillegg til fire droner har blitt skutt ned, og at det ikke rapporteres om skadede i forbindelse med angrepene.

Påvirker ikke leveranser

– Det ble gjennomført flere angrep i dag tidlig mot våre anlegg. Heldigvis meldes det verken om skadede eller døde, og angrepene påvirker heller ikke selskapets evne til å levere til kunder, sier konsernsjef Amin H. Nasser i Saudi Aramco ifølge Reuters.

Koalisjonen sier også at et angrep på et anlegg for flytende gass i Yanbu ved Rødehavet ble stanset.

– Angrepene og restene etter avskjæringene har ført til noen materielle skater ved anleggene i tillegg til skader på biler og hus. Det meldes ikke om tap av liv pr. nå, sier talsperson for koalisjonen, general Turki al-Malki, ifølge Reuters.

Den 10. mars ble et oljeraffineri i den saudiske hovedstaden Riyadh angrepet, et angrep houthiene tok ansvar for.

Tidligere i uken avviste de iranskstøttede Houthi-opprørerne en invitasjon fra Golfrådet (GCC) om å delta på samtaler mellom de stridende partene i Jemen.

Den saudistøttede regjeringen i Jemen sier samtalene skal holdes mellom 29. mars og 7. april, ifølge NTB.