Tyskland og Qatar enige om energiavtale

Skyhøyere energipriser, og et ønske om å bli mindre avhengig av russisk gass, har ført til at Tysklands visekansler Robert Habeck i løpet av helgen har vært på frierferd i Midtøsten.

Ifølge Reuters har ferden båret frukter, og det rapporteres nå om at Tyskland og Qatar har inngått et langsiktig energisamarbeid.

Russland er i dag den største leverandøren av gass til Tyskland, og sistnevnte har satt i gang flere tiltak for gjøre seg mindre avhengig av russiske energikilder, etter at landet invaderte Ukraina.

Qatars emir, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, mottok søndag Habeck, og partene diskuterte måter å forbedre bilaterale relasjoner spesielt innen energisektoren, ifølge en offisiell uttalelse fra Qatar søndag, som Reuters siterer.

Bekreftes

Avtalen bekreftes også fra tyske hold, hvor det opplyses at «Selskapene som har kommet til Qatar med Habeck, nå vil gå inn i kontraktsforhandlinger med qatarske myndigheter».

– Selv om vi kanskje vil trenge russisk gass i år, vil det ikke være slik i fremtiden. Og dette er bare starten, sier Habeck ifølge NTB.

Habeck har også nylig vært i Norge for å avtale et utvidet energisamarbeid, som et ledd på veien mot å erstatte russisk gass.