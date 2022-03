Brent-oljen er mandag morgen opp 2,95 prosent til 111,11 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 3,22 prosent til 108,07 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 106,36 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

«Et Houthi-angrep på en saudiarabisk energiterminal, advarsler om et strukturelt underskudd i produksjonen fra OPEC og en potensiell EU-oljeembargo mot Russland har fått oljeprisen til å hoppe i Asia», sier en Oanda-analytiker, ifølge TDN Direkt.

Ifølge nyhetsbyrået vil EUs regjeringer denne uken vurdere om de skal innføre en embargo på import av olje fra Russland i den femte sanksjonspakken.

Diplomater sier ifølge TDN Direkt til Reuters at baltiske land, inkludert Litauen, presser på for en embargo som neste logiske skritt, mens Tyskland advarer mot å handle for raskt på grunn av allerede høye energipriser i Europa.

I helgen angrep Houthi-opprørerne flere mål i Saudi-Arabia, blant annet et Saudi Aramco-anlegg i Jizan.

«Det ble gjennomført flere angrep i dag tidlig mot våre anlegg. Heldigvis meldes det verken om skadede eller døde, og angrepene påvirker heller ikke selskapets evne til å levere til kunder», uttalte konsernsjef Amin H. Nasser i Saudi Aramco søndag.