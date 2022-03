Dogger Bank-deal til IWS-selskap

IWS Fleet, datterselskap av Integrated Wind Solutions, er blitt varslet av Dogger Bank Wind Farm at selskapet har til hensikt å signere en charterkontrakt med IWS Fleet for en IWS CSOV for tredje fase av utbyggingen på Dogger Bank C, fremgår det av en melding mandag.

Kontrakten trer i kraft når dokumentasjonen er ferdigstilt, hvilket er forventet i andre kvartal 2022.

(TDN Direkt)