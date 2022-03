Ser større Okea-oppside

Arctic Securities oppjusterer kursmålet for Okea fra 33 til 39 kroner og gjentar kjøpsanbefaling, går det frem av en oppdatering mandag.

Oppjusteringen er blant annet basert et høyere estimat for olje- og gasspriser og et høyere produksjonsestimat for 2022 og 2023 – sistnevnte som følge av støttende guiding gitt ved forrige kvartalsrapport.

Ifølge meglerhusets estimater forventes Okea å generere 75 prosent av selskapsverdien (EV) i fri kontantstrøm over de neste to årene.

(TDN Direkt)