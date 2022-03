Integrated Wind Solutions (IWS) vurderer å gjennomføre en rettet emisjon for å hente inntil 350 millioner kroner til kurs 32 kroner.

Provenyet fra den rettede emisjonen vil bli brukt til å finansiere egenkapitalen som kreves for bygging av to CSOVer, ytterligere investeringer i selskapets tjenestetilbud, og til generelle selskapsformål.

Awilco, selskapets største aksjonær, har på forhånd forpliktet seg til å tegne aksjer for 250 millioner kroner i emisjonen, og vil bli tildelt aksjer for minst 200 millioner kroner.

QVT Financial LP har på forhånd forpliktet seg til å tegne seg for og vil bli tildelt pro-rata andel på rundt 25 millioner i emisjonen.

Administrerende direktør, COO, CFO og styreleder vil tegne og få tildelt aksjer for et samlet beløp på rundt 7,75 millioner kroner, opplyses det.

IWS har gjennom datterselskapet IWS Fleet inngått kontrakter for bygging av to «Walk-to-Work» CSOVer til en pris på rundt 48 millioner euro pr fartøy.

Skipene er planlagt levert i første halvår 2024 fra China Merchants Industry i Hongkong.

IWS opplyser videre at de har to identiske fartøy i bestilling for levering i 2023 og opsjonsavtaler for inntil to ekstra fartøy for potensielt levering i andre halvår 2024.