Som en del av transaksjonen vil Oslo kommune overføre sin 50 prosent eierandel i Fortum Oslo Varme til Hafslund Eco. Etter transaksjonen blir Hafslund Eco dermed majoritetseier med 60 prosents eierskap i Fortum Oslo Varme, mens Infranode og HitecVision vil eie 20 prosent hver.

Transaksjonen gjør at Hafslund Eco øker energiproduksjonen med nær 2 TWh.

Fortum Oslo Varme Fortum Oslo Varme er i dag eid av Oslo kommune og Fortum (50/50) og er Norges største fjernvarmeaktør, og leverte 36 prosent av fjernvarmen i Norge i 2021.

Selskapet oppnådde en sammenlignbar EBITDA på 897 millioner kroner og solgte 1,8 TWh fjernvarme og 0,1 TWh elektrisitet i 2021. Fortum Oslo Varme har om lag 200 ansatte.

Fjernvarme er attraktive eiendeler med lavere underliggende risiko enn vannkraftvirksomheten og passer meget godt sammen med Hafslund Ecos eksisterende fornybarportefølje. Gjennom eierskapet i Eidsiva Energi har Hafslund Eco allerede fjernvarmevirksomhet i Innlandet i porteføljen.

Partnerskapet har et klart mål om å realisere prosjektet for karbonfangst (CCS) på Klemetsrud, som vil fortsette med uforminsket styrke.



Transaksjonen

Transaksjonen priser Fortum Oslo Varme til om lag 20 milliarder kroner basert på en brutto selskapsverdi på 100 prosent basis. På gjennomføring vil partnerskapet kjøpe 50 prosent av aksjene for om lag 8 milliarder kroner og innfri 2 milliarder kroner i aksjonærlån til Fortum, som medfører et kapitalutlegg for Hafslund Eco på om lag 2 milliarder kroner. Aksjene fra Oslo kommune vil overføres til Hafslund Eco som et tingsinnskudd, og Hafslund Eco vil samtidig overta 2 milliarder kroner i aksjonærlån fra Oslo kommune.

Transaksjonen er godkjent av de involverte selskapene, og må også godkjennes av Bystyret i Oslo og av Konkurransetilsynet før den kan gjennomføres.