Integrated Wind Solutions gjennomførte mandag kveld en rettet emisjon på nær 11 millioner nye aksjer til kurs 32 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på 350 millioner kroner.

Beløpet vil bli brukt til å finansiere egenkapitalen som kreves for bygging av to skip, ytterligere investeringer i selskapets tjenestetilbud, og til generelle selskapsformål.

Hovedaksjonæren, Awilhelmsen-eide Awilco, ble tildelt 6,25 millioner aksjer, mens QVT Financial ble allokert nær 800.000 aksjer.

Ingen reparasjonsrunde

Også styreleder Sigurd E. Thorvildsen og styremedlemmene Jens-Julius Ramdahl Nygaard, Synne Syrrist og Cathrine Haavind ble tildelt aksjer i emisjonen.

Det samme gjaldt konsernsjef Lars-Henrik Røren, finansdirektør Marius Magelie og kommersiell direktør Christopher Andersen Heidenreich.

Awilco hadde på forhånd forpliktet seg til å tegne aksjer for inntil 250 millioner kroner i emisjonen, og ville bli tildelt aksjer for minst 200 millioner kroner.

Skandinaviska Enskilda Banken og SpareBank 1 Markets var tilretteleggere ved kapitalutvidelsen, mens advokatfirmaet Wiersholm bisto med juridiske råd og vurderinger.

Selskapet har valgt ikke å gjennomføre noen etterfølgende reparasjonsemisjon og argumenterer med at den rettede kapitalutvidelsen var den mest effektive og rimeligste måten å styrke egenkapitalen på.

Dobler fra to til fire

IWS har gjennom datterselskapet IWS Fleet inngått kontrakter for bygging av to nye «walk-to-work» vindservicefartøyer til en pris på rundt 48 millioner euro, tilsvarende 462 millioner kroner, pr. stykk.

Det er Kongsberg Maritime som har ansvaret for skipenes design. Rundt 50 prosent av kontraktssummen er knyttet til underleveranser fra norske bedrifter.

Skipene av typen CSOV - Commissioning Service Operation Vessels - er planlagt levert i første halvår 2024 fra verftet China Merchants Industry i Hong Kong.

IWS har to identiske fartøyer i bestilling for levering i 2023 med ferdigstillelse av det første neste sommer og opsjonsavtaler for inntil to ekstra båter med potensiell levering i andre halvår 2024.

Dogger Bank-jobb

IWS og IWS Fleet har sikret seg store oppdrag i forbindelse med utbyggingen av havvindparken Dogger Bank. Prosjektet ligger over 130 kilometer utenfor Englands nordøstkyst og får kapasitet til å levere strøm til opp mot 4,5 millioner britiske hjem hvert år når utbygingen er fullført i 2026.

På grunn av anleggets størrelse og skala bygges det ut i tre faser etter hverandre; Dogger Bank A, Dogger Bank B og Dogger Bank C. Hvert prosjekt forventes å produsere rundt 6TWh elektrisitet årlig. Bak prosjektet står SSE Renewables, Equinor og Eni.

Midt på dagen tirsdag ble IWS-aksjen handlet til kurs 36,50 kroner på Oslo Børs.