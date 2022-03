Scholz rikker seg ikke i synet på energiboikott mot Russland

Scholz mener at sanksjonene som allerede er innført mot Russland, har stor effekt. Hvis de trappes opp, kan det få alvorlige følger for økonomien i europeiske land, understreker han.

– Vi må være svært klare. Dette er kanskje ikke en kortvarig sak, men en lengre konflikt. Og vi må alle tåle dette sammen, sa Scholz tirsdag, to dager før Nato og EU holder toppmøter i forbindelse med krigen i Ukraina.

I forkant av møtene har Scholz gjentatt at han ikke har endret standpunkt når det gjelder import av russisk energi. Han understreker at det er andre europeiske land som er enda mer avhengig av russisk gass og olje enn Tyskland, og at «ingen må stenges ute i kulden».

Både Ukraina og enkelte EU-land forsøker å presse fram et forbud mot import av russisk olje og gass. Hovedargumentet er at Russland bruker inntektene til å finansiere krigen i Ukraina.

(NTB)