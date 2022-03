Kjell Inge Røkkes Aker Horizons selger seg ut av REC Silicon for 1,4 milliarder kroner, opplyses det i en børsmelding.

Kjøperen av aksjene er sør-koreanske Hanwha.

Aker Horizons selger alle sine drøyt 70,1 millioner REC-aksjer til en kurs på 20 kroner.

– Dagens kunngjøring er et stort skritt i retning av gjenoppbygging av den amerikanske forsyningskjeden for solenergi. Hanwha er en ledende solcelleprodusent globalt, og driver det største modulproduksjonsanlegget i USA, mens REC Silicon er den polysilisiumprodusenten med lavest Co2-avtrykk på verdensbasis, sier Aker Horizons-sjef Kristian Røkke i en kommentar, og påpeker at han tror Hanwha har den rette kompetansen til å bidra til en vellykket gjenåpning av Moses Lake.

Gjennomføring av transaksjonen er ventet før årsmøtet i REC i mai, og er er underlagt en vanlig antitrust-søknad i USA.

Kristian Røkke vil gå av som styreleder i REC i forbindelse med gjennomføring av transaksjonen, og det vil bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling i REC for å velge nye styremedlemmer.

Det var tilbake i desember 2019 at Aker-systemet kjøpte 64,2 millioner REC-aksjer til en kurs på på 1,33 kroner etter at Jens Ulltveit-Moe kastet kortene i solselskapet.