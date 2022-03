Råvarestrateg: – Det vil være en game-changer

Brent-oljen er onsdag morgen opp 1,32 prosent til 117,00 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,35 prosent til 110,74 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 114,56 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Torsdag denne uken skal EU-ministre møtes i Brussel for å vurdere ytterligere sanksjoner mot Russland, og en rekke analytikere mener ifølge TDN Direkt at det er usannsynlig at EU vil gå videre med et direkte forbud mot russisk oljeimport.

Nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus, Jake Sullivan, har ifølge nyhetsbyrået sagt at USA og allierte vil annonsere ytterligere sanksjoner mot Russland i forbindelse med at USAs president Joe Biden møter EU-ledere på torsdag.

– Markedet holder definitivt et øye med diskusjonene som pågår i Europa. Det vil være en game-changer hvis EU styrker sanksjonene ved å inkludere russiske olje, sier råvarestrateg hos ANZ. Daniel Hynes, ifølge TDN Direkt.

Vandana Hari i Vanda Insights forventer, ifølge nyhetsbyrået, fortsatt høy volatilitet i oljemarkedet resten av uken, og spesielt rundt torsdagens toppmøte. Dersom EU dropper tanken om et forbud mot russisk oljeimport tror hun prisene kan falle noe.