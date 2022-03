Kina med omfattende hydrogenplan

Den kinesiske regjeringen har lagt frem en mellomlang og langsiktig utviklingsplan for hydrogen for perioden 2021 til 2035, som blant annet innebærer bygging av en rekke hydrogenstasjoner i periode – og et mål om minst 50.000 hydrogenbrenselcellekjøretøy på veiene innen 2025.

Kina vil bygge en rekke hydrogenstasjoner frem mot 2035 og målsetter at produksjon av grønn hydrogen på 100.000 til 200.000 tonn i året innen 2025.

Landet har som mål å etablere et komplett teknologiinnovasjonssystem for hydrogen og styrke produksjon og forsyninger av rent hydrogen innen 2030, heter det fra NDRC. Kina planlegger også å utvikle et diversifisert brukerøkosystem for hydrogenenergi innen 2035.

TDN Direkt