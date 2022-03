Nel har engasjert Carnegie og Morgan Stanley for å gjennomføre en rettet emisjon for å hente inn et bruttoproveny på 1,5 milliarder kroner. Tegningskursen vil bli bestemt av selskapets styre på grunnlag av en akselerert bokbyggingsprosess, og tegningsperioden starter 23. mars klokken 16.30.

Emisjonen vil være rettet mot utvalgte norske og internasjonale investorer.

Nettoprovenyet vil brukes til investeringer i produksjonskapasitet, organisasjonsvekst knyttet til ordreinngang og anbudsaktivitet samt generelle bedriftsformål.

I en separat melding fra selskapet fremgår det at Nel er i fremskredne forhandlinger med to uavhengige kunder om salgskontrakter, hver med en verdi på rundt tre millioner euro. Forhandlingene pågår, og ledelsen kan ikke garantere at partene blir enige om vilkår som er akseptable.

Onsdag falt Nel-aksjen 4,3 prosent til 16,81 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på litt over 24,5 milliarder kroner.