Kyoto-oppkjøp – utvider til Spania

Kyoto Group kjøper Mercury Energy fra Andrés Barros Borrero, hvilket medfører at Kyoto Group får etablert en enhet i Spania.

Mercury Energy vil bli et datterselskap av Kyoto og en ny forretningsenhet ved navn Kyoto Technology Spain vil bli opprettet. Aksjekjøpsavtalen med Andrés Barros Borrero ble signert 23. mars 2022 og Kyoto forventer at transaksjonen vil bli fullført i løpet av april eller mai 2022, heter det.

Vederlaget for aksjene i Mercury Energy vil bli gjort opp i kontant ved gjennomføring av transaksjonen. I tillegg vil Andrés Barros Borrero ha rett til ytterligere kompensasjon for aksjene ved tilfredsstillelse av avtalte milepæler knyttet til fremtidig kommersialisering av Heatcubes i Spania for perioden frem til 1. januar 2026, betalt med aksjer i Kyoto Group.

