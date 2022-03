Valgkomiteen i Nel foreslår at samtlige styremedlemmer gjenvelges for en periode på ett år, og foreslår Jon André Løkke som styremedlem, men slik at valget av Løkke ikke har virkning før ny daglig leder er registrert i Foretaksregisteret, fremgår det av innkallingen til selskapets generalforsamling.

Det foreslås også at Ole Enger gjenvelges som styreleder.

(TDN Direkt)