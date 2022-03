Tysk duo satser store summer på hydrogen-offensiv

For å bygge ut Tysklands hydrogenindustri og infrastruktur har OGE og RWE utviklet et nasjonalt infrastrukturkonsept, som skal koble elektrolysører, lagre, og importfasiliteter nord i landet til industrikunder i Vest- og Sør-Tyskland, går det frem av en melding torsdag.

Det er estimert at det er behov for investeringer på rundt 3,5 milliarder euro for å implementere prosjektet.

RWE ønsker å bygge ny elektrolysørkapasitet på opptil 1 GW innen 2030 for å produsere grønt hydrogen. I tillegg planlegger RWE blant annet å importere store volumer hydrogen.

OGE vil på sin side sørge for at det grønne hydrogenet kan nå kunder ved å konvertere eksisterende naturgassrørledninger slik at de kan frakte hydrogen, samt bygge nye rørledninger.

