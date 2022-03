Kjell Inge Røkkes fornybarselskap Aker Horizons hadde en bratt nedtur på starten av året, før aksjen hentet seg inn 60 prosent den seneste måneden.

Inneværende uke har vært spesielt god for Røkke-aksjen, som steg 30 prosent etter at det onsdag ble kjent at selskapet hadde solgt de resterende aksjene i Rec Silicon.

Nå er det duket for en videre opptur for Aker Horizons mener flere meglerhus i oppdateringer på aksjen fredag, ifølge TDN Direkt.

Fredag formiddag er Aker Horizons opp 2 prosent og handles for 25 kroner på Oslo Børs. Kursfallet så langt i år er dermed redusert til 25 prosent.

Får meglerhusene som spår en videre solid opptur for Røkke-aksjen rett, kan det bratte kursfallet i år snart være nullet ut.

30 prosents oppside

Nordea Markets er svært positive til Røkkes' fornybarselskap i fredagens markedsoppdatering. Meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen på Aker Horizons og oppjusterer kursmålet til 34 kroner pr. aksje, fra tidligere 26 kroner.

Nordea Markets øyner dermed Røkke-aksjen videre opp drøye 31 prosent for investorer som hiver seg på veddemålet.

Meglerhuset viser til at «Aker Horizons har annonsert en avtale med Mitsui om å kjøpe 27,5 prosent av Mainstream Renewable Power (MRP) for 575 euro millioner i ny egenkapital, noe som tyder på 30 prosents oppside til bokført verdi av MRP».

Transaksjonen demper ifølge Nordea nedsiderisikoen i verdsettelsen av MRP og kapitaliserer selskapet for videre vekst og muligheter, skriver TDN Direkt.

«Vi tror at kombinerte ambisjoner med Mitsui gir drivstoff til vekstmuligheter og gjennomføringskraft fremover», heter det i oppdateringen.

Røkke og Aker fortsetter å annonsere store fornybartransaksjoner. Det er nå et kjøpssignal i Aker Horizons-aksjen viser denne tekniske analysen fra 24. mars.

Oppgraderer til «kjøp»

Carnegie har i sin oppdatering på Aker Horizons fredag hevet anbefalingen på fornybar-aksjen til kjøp, fra tidligere «hold», etter den seneste ukens positive nyheter.

Meglerhuset, som ligger bakpå med kursmålet på Aker Horizons etter onsdagens kursoppgang, nesten dobler kursmålet til 30 kroner pr. aksje, fra tidligere 18 kroner, i oppdateringen.

Carnegie begrunner ifølge nyhetsbyrået kjøpsanbefalingen og det nye kursmålet med at flere verdiskapende transaksjoner oppjusterer Aker Horizons' verdijusterte egenkapital (NAV) med fire kroner pr. aksje til 28 kroner. Verdsettelsen av Mainstream oppjusteres til 17,8 kroner, fra tidligere 13,8 kroner.

Onsdag skrev Finansavisen at Aker Horizons salg av Rec-aksjene til Hanwha Solutions for 20 kroner aksjen, eller 1,4 milliarder kroner, tilsvarte en oppside på 22 prosent sammenlignet med sluttkursen på 16,4 kroner i Rec Silicon tirsdag.