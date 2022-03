Det amerikanske innenriksdepartementet opplyser at Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) har fullført sin miljøgjennomgang og vil holde en havvindauksjon for to lisensområder i Carolina Long Bay-området 11. mai, fremgår det av en melding fra departementet fredag.

Lisensområdene kan gi minst 1,3 gigawatt med offshore vindenergi.

TDN Direkt