Ber Qatar sende mer gass

Russlands angrep på Ukraina har ført til at flere europeiske land nå ser seg rundt etter alternative energikilder til russisk gass. Forrige søndag ble det kjent at Tyskland hadde lykkes med sin frierferd i Midtøsten, og det ble inngått et langsiktig energisamarbeid med Qatar.

Lørdag melder Bloomberg at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, nå oppfordrer Qatar med flere til å øke gasseksporten til Europa, nettopp for å redusere kontinentets avhengighet av russisk gass.

– Stater som Qatar er pålitelige og solide eksportører av naturressurser, og de kan bidra til å stabilisere Europa. Europas fremtid avhenger av deres innsats. Jeg ber dere om å øke energiproduksjonen for å sikre at alle i Russland forstår at intet land kan bruke energi som utpressingsvåpen, sier Zelenskyj til Doha-forumet lørdag ifølge Bloomberg.



Sindre Knutsson i Rystad Energy forklarer hva som skjer i gassmarkedet og hvordan energihandelen fortsatt går – selv om Russland har invadert Ukraina.

Betydelig andel

Russland leverer rundt 40 prosent av EUs gasskonsum, og det har vært jobbet hardt med å finne alternativer. Fredag ble det også kjent at EU og USA har inngått en avtale der sistnevnte skal forsyne Europa med 15 milliarder kubikkmeter flytende naturgass (LNG) i løpet av 2022.