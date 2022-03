TotalEnergies vil bli i Russland

Etter Russlands angrep på Ukraina har flere internasjonale selskaper bestemt seg for å trekke seg ut av Russland, slik som Equinor som tidligere i mars annonserte at det vil stanse alle nye investeringer, samt starte prosessen med å trekke seg ut av landet.

«I dagens situasjon anser vi vår posisjon som uholdbar. Vi vil nå stoppe nye investeringer i vår russiske virksomhet, og vi vil starte prosessen med å gå ut av våre joint ventures på en måte som er i samsvar med våre verdier», kommenterte Anders Opedal i en melding.

Til tross for at flere annonserer tilbaketrekning, har den franske energigiganten TotalEnergies bestemt seg for å bli i landet, melder Bloomberg lørdag.

Ifølge konsernsjef Patrick Pouyanne, har selskapet ingen planer om å selge unna eiendeler.

– For meg er det et spørsmål om ansvarlighet, samt ansvar for interessentene utenfor Russland. Skal jeg gi bort eiendelene gratis til Mr. Putin? For det er det det vil bety å trekke seg ut i dag, og vi vekk aksjene, sier han ifølge Bloomberg.



TotalEnergies uttalte tidligere i uken at det ikke vil inngå nye, eller fornye eksisterende kontrakter rundt kjøp av olje og petroleumsprodukter fra Russland, med mål om å stanse alle kjøp innen slutten av 2022 senest.