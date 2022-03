Analytiker: En nedsidefaktor i oljemarkedene

Brent-oljen er mandag morgen ned 4,14 prosent til 115,65 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 4,54 prosent til 108,73 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 119,81 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

I helgen ble det kjent at kinesiske myndigheter stenger Shanghai i ni dager for massetesting, og alle selskaper og fabrikker i byen må suspendere produksjonen under nedstengningen.

«Helgens nyheter fra Shanghai fremhever nok en gang at Kina ikke er villig til å droppe sin null-covid-politikk og dette fortsetter dermed å være en nedsidefaktor i oljemarkedene», sier en ING-analytiker, ifølge TDN Direkt.

Det har ifølge nyhetsbyrået også vært motstridende kommentarer søndag knyttet til en mulig atomavtale med Iran. En delegat fra Europa sier en avtale er svært nær, mens USA sier man ikke kan være sikker på at en avtale er nært forestående.

I tillegg skal medlemmene i OPEC+ møtes førstkommende torsdag for å bestemme produksjonsnivået for mai. Gruppen har siden august økt produksjonsnivået med 400.000 fat pr. dag hver måned, og det er ifølge TDN Direkt ingen tegn på at medlemmene vil avvike fra denne planen på denne ukens møte.