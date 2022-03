Sjefsbytte i Scatec: – Strategien vår ligger fast

Det at Scatec har valgt å gå med en intern kandidat understreker nettopp at strategien til selskapet ligger fast. Det sier styreleder i Scatec, John Andersen, til TDN Direkt mandag, etter at det ble kjent at konsernsjef Raymond Carlsen fratrer og Terje Pilskog tar over hans rolle.

– Det at vi har valgt å gå med en intern kandidat understreker nettopp at strategien vår ligger fast. Terje har vært sentral i utviklingen av vekststrategien Scatec har i dag, så for markedet bør dette oppfattes som en videreføring av strategien vi allerede har presentert, sier Andersen og utdyper:

– Vi er veldig trygge på det vi gjør nå fra styrets side.

Om Raymonds fratredelse sier Andersen:

– Dette er udramatisk i den forstand at Raymond har ledet selskapet i 13 år og fyller 67 år den 15. april. Vi har etablert en klar strategi for selskapet – og var egentlig forberedt på at Raymond ikke kom til å stå med selskapet frem til 2025. Dermed ble dette et godt tidspunkt å sette inn Terje og hans team.

Vekstmål

Andersen mener Pilskog nå får en god rullebane til å realisere de vekstmålene som Scatec la frem under kapitalmarkedsdagen for et år siden. For Pilskog blir det på kort sikt viktig å fokusere på å levere på prosjektene som pr nå ligger i selskapets ordrereserve.

–Under Raymonds ledelse har vi bygget opp selskapet til å bli robust – og med en god plattform. Det viktigste for oss på kort sikt blir å levere på prosjektene som ligger i backlog. Vi må nå investeringsbeslutning på disse prosjektene slik at vi får begynt å bygge. Vi har som Raymond kommuniserte på presentasjonen for fjerde kvartal et mål om å få til dette i løpet av året, og det står jeg fast ved, sier Pilskog til TDN Direkt.

Ukraina

Hva gjelder Scatecs portefølje i Ukraina kan den nye sjefen opplyse at disse pr nå fortsatt står uskadd.

– Eiendelene våre i Ukraina står fortsatt uskadd og genererer energi til Ukraina. Hva som skjer fremover, vet vi jo ikke.

Samtidig er Pilskog tydelig på at den geopolitiske situasjonen kan bidra til å presse frem satsing på fornybar energi, og åpner dører for Scatec som selskap:

– Med den geopolitiske situasjonen vi har og det som skjer i olje- og gassmarkedene ser vi for oss at fornybar energi bare står sterkere i tiden fremover. Også fornybar energi inn i hydrogen- og ammoniakkprosjekter vil stå sentralt fremover, så totalt sett ser vi at dette åpner opp for store nye muligheter for oss som selskap.

(TDN Direkt)