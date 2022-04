Råvarestrateg: – Markedet har virkelig blitt skremt

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 1,01 prosent til 111,34 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,91 prosent til 105,00 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 112,50 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Bekymringer om at nedstengningen i Kina skal dempe oljeetterspørselen demper stemningen.

Rystad Energy anslår nå ifølge TDN Direkt at en nedstenging i Shanghai kan redusere oljeetterspørselen med 200.000 fat om dagen – så lenge restriksjonene blir pålagt hele byen.

«Markedet har virkelig blitt skremt av utbruddet av covid-19 i Shanghai og hva det kan bety for Kinas etterspørsel etter råolje», skriver råvarestrateg Daniel Hynes i Australia and New Zealand Banking Group.

Førstkommende torsdag møtes Opec+ for å bestemme produksjonsnivået for mai. Gruppen har siden august økt produksjonsnivået med 400.000 fat pr. dag hver måned.

Analytikere forventer imidlertid ifølge TDN Direkt at kartellet vil holde seg på sine månedlige produksjonsøkninger – til tross for at oljeprisene holder seg høyere enn på flere år. Kilder av Reuters opplyste i går ettermiddag at nettopp det trolig vil skje.

«Hvis det stemmer, kan det underbygge oljeprisene – og støtte ytterligere oppside», skriver IGs markedsstrateg Yeap Jun Rong, ifølge nyhetsbyrået.