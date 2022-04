Argeos multiklientprogram på Utsira Nord er godkjent av norske myndigheter og datainnsamling er bekreftet å starte i mars.

Argeo vil bruke sitt autonome undervannsfartøy (AUV) utstyrt med alle nødvendige sensorer for å innhente data over lisensene som er planlagt for offshore vindkonstruksjon. Den estimerte verdien av datasettet er 25 millioner kroner.

TDN Direkt