Ifølge statsministeren har Polen allerede redusert sin avhengighet av russisk olje, og han sier Polen nå setter i gang den mest radikale planen i Europa for å kutte ut russisk energi.

Allerede tirsdag kunngjorde Polen at de stanser importen av russisk kull. Morawiecki venter at gassimporten skal avsluttes i mai, og ber om at andre europeiske land følger etter.

Polens argument er at pengene fra olje- og gasseksporten finansierer den russiske krigsmaskinen i Ukraina.