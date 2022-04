Høyeste og laveste strømpris torsdag

Torsdag blir det høyest strømpriser i Sørøst-, Vest- og Sørvest-Norge. Mellom klokken 7 og 8 på morgenen vil strømprisen der ligge på 3,02 kroner per kilowattime (kWh).

Det viser endelige tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool. I Midt-Norge blir prisen 1,07 kroner per kWh på sitt høyeste og i Nord-Norge blir prisen 0,75 kroner.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil torsdag ligge på 1,40 kroner per kWh. Det er 0,06 kroner høyere enn på onsdag og 1,08 kroner høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm torsdag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 2,02 kroner per kWh. Deretter kommer Midt-Norge med en døgnpris på 0,59 kroner og Nord-Norge med en døgnpris på 0,35 kroner

I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh) og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og på siden kommer nettleie. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Den laveste kWh-prisen torsdag blir mellom klokken 1 og 2 på natten i Nord-Norge, da på 0,17 kroner. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 1,81 kroner og Midt-Norge 0,28 kroner.

Tirsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 3,01 og 0,13 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 0,42 og 0,16 kroner per kWh.

Sp vil ikke forsterke kraftnettet mellom nord og sør

Sp vil ikke ha «motorveier» for strøm mellom nord og sør. Det bør ikke være noe mål å framskynde planene om et forsterket kraftnett mellom Nord- og Sør-Norge, mener Sigbjørn Gjelsvik, Sps finanspolitiske talsperson.

Han kommenterer overfor Nationen Statnetts vurdering om å gjøre noe med flaskehalsen i strømnettet, noe som gjør at det i dag ikke er mulig å sende kraftoverskuddet fra Nord-Norge til Sør-Norge.

– Vi skal ikke bygge motorveier for kraft, sier Gjelsvik.

– Kraften bør verken sendes ut av landsdelen, ut av landet eller til havs. Den bør brukes til å videreutvikle industrien og for å legge til rette for nye industrietableringer, sier han videre.

Magasinfyllingen

Ved utgangen av uke 12 var fyllingsgraden i norske magasiner ned 2,0 prosentpoeng på ukebasis til 29,2 prosent, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) onsdag.

Medianverdien for fyllingen på tilsvarende tidspunkt for årene 2002-2021 er 38,6 prosent.

NTB / TDN Direkt