Røkke-selskap utvider med SINTEF

Aker Carbon Capture og SINTEF har utvidet en strategisk samarbeidsavtale, med mål om å videreutvikle teknologi for CO2-håndtering (CCUS), fremgår det av en melding torsdag.

«Avtalen er et strategisk samarbeid på ikke-eksklusiv basis, med mål om å fremskynde og gjøre CCUS mer utbredt. Dette skal skje gjennom å etablere flere CCUS-prosjekter, spesielt innen CO2-fangst. Gjennom samarbeidet vil partene se på muligheter for å utvikle nye fangstteknologier, dele kunnskap og samarbeide tettere for å generere og følge opp nye ideer», heter det videre i meldingen.

(TDN Direkt)