Inngår avtale med Narvik Hydrogen

Teco 2030 har signert en intensjonsavtale med Narvik Hydrogen for å samarbeide på relevante prosjekter med mål om å utvikle en komplett hydrogenverdikjede, fremgår det av en melding fra selskapet torsdag.

Som en del av avtalen skal de to partene oppdage, evaluere og delta i relevante prosjekter.

For prosjektene de bestemmer seg for å samarbeide på skal Narvik Hydrogen levere grønt hydrogen for brenselceller utviklet av TECO 2030, opplyses det.

