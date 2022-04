Tørr brønn for Aker BP

Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 873, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 25/2-23 A (Øst Frigg Alfa) og undersøkelsesbrønn 25/2-23 S, opplyses det i en melding.

Øst Frigg-feltet ble påvist i reservoarbergarter av eocen alder (Friggformasjonen) i 1973. Brønn 25/2-1 påviste en gasskolonne på 56 meter og en oljekolonne på 7 meter.

Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1984 og feltet produserte gass fra 1988 til 1997. Oljekolonnen var for liten til at den kunne utvinnes på daværende tidspunkt.

Hensikten med brønn 25/2-23 A var å undersøke det gjenværende oljepotensialet i det nedstengte Øst Frigg-feltet.

Brønnen traff på en 3 meter oljekolonne i øvre del av Friggformasjonen, i et sandsteinslag på 117 meter med god reservoarkvalitet. Det ble også truffet på en 2 meter oljekolonne dypere i det samme reservoaret.

Foreløpig ressursanslag for Øst Frigg Alfa er mellom 0,1 og 1,1 millioner Sm3 utvinnbar olje. Det pågår videre arbeid for å evaluere det gjenværende oljepotensialet i hele Øst Frigg-feltet.

Brønn 25/2-23 S traff på om lag 187 meter med Tarbertformasjonen, hvorav 75 meter er sandsteinsbergarter med moderat reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Brønn 25/2-23 A ble avsluttet i Friggformasjonen av eocen alder og brønn 25/2-23 S ble avsluttet i Nessformasjonen av mellomjura alder. Havdypet er 108 meter. Brønnene er plugget og forlatt.

