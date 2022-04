Pareto Securities høyner kursmålet på Tor Olav Trøims gassrederi Cool Company til 125 kroner pr. aksje, fra tidligere 100 kroner pr. aksje, og gjentar kjøpsanbefalingen.

Aksjen har steget 7 prosent siden noteringen.

Anders Rosenlund i SEB anbefaler selg av Nel og setter kursmålet til 10 kroner – 33 prosent lavere enn dagens kurs. SpareBank 1 Markets-analytiker Christopher Møllerløkken aksjen opp til 980 kroner fra tidligere 850. Det er 20 prosent oppside. Nå spår Eivind Garvik i Carnegie Cloudberry Clean Energy opp ytterligere 13 prosent og setter kursmålet til 21 kroner.

KJØP: Analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities. Foto: Pareto Securities

I en oppdatering fra Pareto torsdag kveld skriver Eirik Haavaldsen at LNGC-markedet (Liquefied Natural Gas Carrier) har blitt enda hetere de siste to ukene, og at Cool Companys aksjekurs henger etter Flex LNG og Awilco LNG.

Awilco har steget 50 prosent siden midten av februar, mens Flex har lagt på seg 34 prosent siste to uker. Siden noteringen 22. februar har Trøims Cool Company bare steget 9,2 prosent.

Analytikerne i Fearnley Securities mener også at markedet for frakt av flytende naturgass (LNG) går i Cool Companys favør, med økende forventninger for både spotlaster og periodekontrakter ettersom fokuset på energidiversifisering og å sikre tilbud bare styrker seg.

«Rederiet forblir en av de få og beste aksjene å satse på i et marked som forbedrer seg,» heter det i en fersk rapport signert Erik Hovi og Peder Nicolai Jarlsby.