IEA holder krisemøte for å roe ned oljemarkedet

Oljeprisen har skutt i været som følge av Russlands invasjon av Ukraina og har de siste ukene vært oppe i nærmere 140 dollar fatet, samme nivå som under finanskrisen i 2008. Fredag ble nordsjøolje omsatt for rundt 100 dollar fatet.

IEAs medlemsland ble for en måned siden enige om å frigi 60 millioner fat fra egne reserver i et forsøk på å stabilisere markedet.

Torsdag kunngjorde president Joe Biden at USA vil frigi 1 million fat daglig det neste halve året, til sammen over 180 millioner fat.

Under fredagens krisemøte i IEA kan det komme nye tiltak.

– Vi vil diskutere hvilke steg vi kan ta for å sikre stabilitet i oljemarkedet, sier IEA-sjef Fatih Birol til The New York Times.

