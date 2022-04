Statkraft og Kjell Inge Røkkes industrikonsern Aker har tatt hatten sin og forlatt samarbeidsprosjektet deres med Yara kalt Hegra. Det skulle etter planen bygge et enormt anlegg for grønn ammoniakk på Herøya. Vi spør Magnus K. Ankarstrand, direktør for Yara Clean Ammonia, hva som nå skjer med prosjektet.