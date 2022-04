Gazprom forlater Tyskland

Siden 90-tallet har den russiske gassgiganten, gjennom selskapet Gazprom Germania GMBH, hatt tilstedeværelse i Tyskland og en rekke andre europeiske land.

Rundt 1.200 ansatte er tilknyttet den tyske grenen av Gazprom, som også er deleier i andre selskaper i land som Storbritannia, Tsjekkia og Sveits.

Etter at Russland invaderte Ukraina, har Gazprom, andre russiske selskaper og en rekke russiske borgere opplevd restriksjoner og sanksjoner mot seg og sine virksomheter i Europa.

– I bunn og grunn føler ikke selskapet seg lenger velkommen i Tyskland, sier Katja Wafimava, en rådgiver ved Oxford Institute for Energy Studies til Reuters.

Granskes av EU

Nylig troppet etterforskere fra EUs konkurransemyndigheter opp i kontorene til Gazprom i Berlin.

Det pågår en gransking mot selskapet, basert på påstander om at Gazprom har påvirket distribusjonen av gass til Europa, slik at prisene har økt og rammet forbrukerne urettmessig.

Tyskland er svært avhengig av gass fra Russland, men landet har signalisert at de vil fase ut russisk gass på sikt.

Gass handles i vestlige valutaer, men Russland har signalisert at de vil ha oppgjør i rubler, noe kjøpere av russiske gass i Europa har motsatt seg og kalt kontraktsbrudd.

Ukjent tidsplan

Hva som nå skjer med eiendelene Gazprom har i ulike europeiske land, via kontoret i Tyskland, er uklart. Selskapet har ikke gitt noen detaljer rundt dette.

Ei heller har Gazprom annonsert en tidsplan for å avslutte sin virksomhet i Tyskland, bortsett fra å opplyse at de kommer til å forlate landet.

Eventuelt videre salg av gass til Europa kan skje ved at selskapet etablerer seg i et annet europeisk land eller at de driver sin europeiske virksomhet fra hovedkontoret i St. Petersburg.

Sponsoravtaler termineres

For forbrukerne har Gazprom vært mest synlig i Europa gjennom sponsoravtaler med ulike fotballklubber og Uefa-turneringen Champions League. Fotballorganisasjonen har signalisert at de vil avslutte avtalen med Gazprom etter Russland invasjon i Ukraina.

Men russerne kommer nok Uefa i forkjøpet, før alle juridiske avtaler er gjennomgått, og terminerer avtalen de har.

Den har vært organisert gjennom et markedsselskap Gazprom i Tyskland eier.