Storbritannia vil legge frem detaljerte planer om å utvide energikildene sine denne uken, ettersom krigen i Ukraina, sanksjoner mot Russland og høyere priser tvinger landene i Europa til å se på nye måter å generere elektrisitet.

Ifølge Bloomberg News vil britenes hovedsatsing være atomkraft og vindkraft. Landets myndigheter sa søndag at det ventes forslag om flere atomreaktorer og en oppskalering av havvindparker.

Vil løsrive seg

Krigen i Ukraina har gitt et forstørret fokus på energiimport, og EU gjør nå det de kan for å gjøre seg mindre avhengig av Russland, særlig når det gjelder gass. Energiprisene var allerede høye før Russland rykket inn i Ukraina, og har i ettertid skutt i været.

Selv om landet møter på utfordringer, utelukker britiske myndigheter å rasjonere kraften, ettersom landet er mindre avhengig av Russisk import enn andre større land i Europa, skriver Bloomberg News.

Ruster opp

Storbritannia kan komme til å bygge så mange som syv nye atomkraftverk innen 2050 som del av utvidelsene, skriver The Telegraph. Det har blitt opp enheter som skal identifisere nye områder for utbygging og som skal få fortgang i prosessene. Myndighetene vil også se på muligheten for å sette opp flere mini-reaktorer.

Når det kommer til vind, har statsminister Boris Johnson rettet øynene mot gedigen havvindpark utenfor kysten av Irland, som skal bygges innen 12 måneder, skriver avisen.