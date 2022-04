Analytiker: – Endrer ikke det faktum at markedet vil slite med forsyningene

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,17 prosent til 104,60 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,06 prosent til 99,33 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 105,19 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisene falt litt da terminkontraktene åpnet for handel natt til mandag, blant annet som følge av at Houthi-opprørere og Saudi-Arabia har gått med på en 60 dagers våpenhvile fra 2.april, melder TDN Direkt.

Det reduserer én potensiell kilde til forsyningsforstyrrelser, sier analytikere, ifølge nyhetsbyrået.

Frislipp

Oljemarkedet har fortsatt også fokus på frislipp av fat fra USAs strategiske oljelager. Nyheten sendte i forrige uke oljeprisen ned hele 7 prosent - det største fallet siden april 2020.

USA har lagt frem en plan om frigjøring av en million fat pr. dag i seks måneder fra mai. Totalt blir det cirka 180 millioner fat, som er det største frislippet noen gang fra de amerikanske strategiske oljelagrene.

«Den truende flommen av amerikanske fat endrer ikke det faktum at markedet vil slite med forsyningene de kommende månedene», sier PVM-analytiker Stephen Brennock til CNBC.

«USAs frislipp blekner i forhold til forventningene om at 3 millioner fat russisk olje vil stengt inne når sanksjonene biter fra seg og kjøpere avviser kjøp», påpeker han.

Torsdag meldte OPEC og deres samarbeidsland at de ikke vil gire opp sin produksjonsøkning. De vil, som tidligere planlagt, øke produksjonen med 432.000 fat pr. dag i mai.

Uendrede prognoser

JPMorgan meldte i slutten av forrige uke at de holder fast ved sine prisprognoser om 114 dollar fatet i adre kvartal, og 101 dollar fatet i andre halvdel av 2022.

«Det er avgjørende at vi innser at frigjøringen av oljelagre ikke er en vedvarende kilde til forsyning, og hvis strandede russiske fat i snitt er på mer enn 1 million fat pr. dag neste år, vil det gi et stort underskudd i 2023. Det vil gjøre vår prognose på 98 dollar fatet for lavt», skriver investeringsbanken i en oppdatering, ifølge CNBC.