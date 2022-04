Bekrefter ordre fra HydrogenPro

Mitsubishi bekrefter kjøpsordren for 40 elektrolysører av HydrogenPro til en verdi over 50 millioner dollar, opplyses det i en børsmelding.

Avtalen ble først meldt 2.februar 2022, men er nå konvertert til fast kontrakt.

«Dette er en av de største elektrolysesystemkontraktene noensinne, og den illustrerer den akselererende grønne energiomstillingen som for tiden finner sted i USA. Dette gir et enormt markedspotensial for hydrogenindustrien», sier Elling Nygaard, adm. direktør i HydrogenPro.

(TDN Direkt)