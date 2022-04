Freyr henter ny finanssjef

Freyr Battery har ansatt Oscar Brown som ny finansdirektør, opplyses det i en melding.

Brown tar over for Steffen Føreid, og tiltrer umiddelbart.

Brown har mer enn 30 års erfaring fra energibransjen. Han kommer nå fra rollen som direktør for strategi, forretningsutvikling og forsyningskjede i Occidental Petroleum. Tidligere har han jobbet i CS First Boston, Lehman Brothers, Barclays Capital og Bank of America Merrill Lynch.

«Oscar tilfører Freyr bred kapitalmarkedserfaring som leder i børsnotert selskap, styremedlem og tidligere investment banker. Han har gjennomført kapitalmarkeds- og M&A-transaksjoner for mer enn 300 milliarder dollar gjennom sin karriere», sier Torstein Dale Sjøtveit, styreleder og en av grunnleggerne av Freyr.

Tom Einar Jensen, adm. direktør og en annen av Freyrs grunnleggere, peker på batteriselskapets vekstplaner samt Browns erfaring og ekspertise innen finansiering, fusjoner og oppkjøp (M&A) samt konsernutvikling.

«Dette vil styrke vår finansielle kapasitet når vi nå utvikler oss til å bli en global organisasjon», sier Jensen.