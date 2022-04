Fjordkraft vil skifte navn

Fjordkraft Holding foreslår å endre navnet på selskapet til Elmera Group, opplyses det i en børsmelding.

«Fjordkraft Holding ASA er i dag konsernspiss for en sammensatt virksomhet som omfatter vesentlig mer enn strømleverandøren Fjordkraft AS. Utviklingen av virksomheten og selskapsporteføljen antas å fortsette. På denne bakgrunn mener styret at det børsnoterte selskapet bør gis et nytt foretaksnavn. Styret har etter en bred vurdering vedtatt å foreslå at navnet endres til Elmera Group ASA», heter det.

Selskapet melder også at de ser en netto omsetning i området 1.600-1.650 millioner i 2022 og 2023.

Selskapet venter videre justert driftsresultat i område 500-550 millioner i 2022 og 2023, tilsvarende en justert EBIT-margin på 30-34 prosent. Det opplyses samtidig at det er ventet at 2022-driftsresultatet legger seg i den lave enden av intervallet.

Videre målsetter Fjordkraft investeringskostnader i områder 65-70 millioner årlig, mens salgsprovisjon målsettes i området 180-200 millioner årlig.

(TDN Direkt)