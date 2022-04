Equinor inngår spansk havvind-samarbeid

Equinor og det spanske energiselskapet Naturgy inngår en samarbeidsavtale om utvikling og bygging av flytende havvind i Spania, opplyses det i en melding.

Det skjer i forkant av landets første havvindauksjon utenfor kysten av Kanariøyene

Spanske myndigheter har et uttalt mål om å endre landets energimiks, og planlegger som del av det å utvikle inntil 3 GW havvindkraft innen 2030. Den første spanske havvindauksjonen finner sted i Kanariøyregionen i løpet av 2023.

«Samarbeidet er i tråd med de to selskapenes felles ambisjon om å utnytte sin komplementære kompetanse for å utvikle fornybar energi i Spania, til og begynne med flytende havvindprosjekter. Mer enn 90 prosent av spanske havvindområder er dypvannsområder, som betyr at Spania er godt posisjonert for å kunne være i front i den neste bølgen innen flytende havvind i Europa», heter det i meldingen, hvor det legges til at det spanske energiselskapet tar med seg erfaring fra landvind i Spania inn i samarbeidet.

(TDN Direkt)