Helios, et porteføljeselskap av Magnora, har signert grunneieravtaler i Litauen og Latvia, for å starte mulighetsstudier for utvikling av storskala solcelleanlegg.

Det totale arealet er på cirka 245 hektar. Mulighetsstudier starter umiddelbart med lokale vurderinger for prosjektene.

TDN Direkt