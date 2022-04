I februar, like før krigen brøt ut, uttalte Shell at «Vi leverte meget sterke økonomiske resultater i 2021», og viste til en justert inntjening på 19,29 milliarder dollar for fjoråret.

Det multinasjonale olje- og gasselskap med virksomhet i rundt 90 land, annonserte også et aksjetilbakekjøpsprogram på 8,5 milliarder dollar i første halvdel av 2022, og uttalte at det forventer å øke utbyttet med 4 prosent, til 0,25 dollar pr. aksje, i første kvartal.

Seks uker med krig og sanksjoner senere, viser en oppdatering fra selskapet torsdag at Shell venter å ta nedskrivninger på 4–5 milliarder dollar relatert til aktiviteter i Russland i første kvartal 2022, ifølge TDN Direkt.



Påvirkes planene?

Fra Shells nylige oppdatering, opplyser nyhetsbyrået at oljegiganten venter å rapportere en produksjon innen oppstrømsvirksomheten på 1,9–2,05 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag i første kvartal. Produksjonen innen virksomhetsområdet Integrated Gas ventes bli mellom 860.000 og 910.000 fat oljeekvivalenter pr dag.

Om nedskrivningene og nye produksjonstall får konsekvenser for Shells planer for aksjetilbakekjøpsprogrammet og utbytteøkning annonsert rett før sanksjoner påførte selskapet multimilliardtap, opplyser ikke selskapet om i oppdateringen.

Amerikanske investeringsbanker har uansett ståltro på Shell med dagens skyhøye olje- og gasspriser, også etter sanksjoner har slått inn i regnskapene for mange internasjonale selskaper som har måttet trekke virksomheten ut av Russland.

I forrige uke skrev Finansavisen at Bank of America er sikker på at gassprisene skal fortsette videre opp som følge av Russland-Ukraina-krigen. Investeringsbanken har derfor oljegiganten Shell blant favorittene på sin eksklusive toppliste.