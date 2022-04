Storbritannia og Tyskland tar havvind-grep

Torsdag la britenes statsminister Boris Johnson frem en ny strategi for energisikkerhet, som omfattet økt satsing både på havvind, solkraft, hydrogen og kjernekraft.

Lykkes britene med strategien kan hele 95 prosent av Storbritannias elektrisitetsbehov være dekket av lavkarbon-kilder innen 2030.

Landets havvindambisjoner heves med 10 gigawatt (GW). Innen 2030 skal landet ha 50 GW i drift, hvorav 5 GW skal vær flytende havvind, opp fra et tidligere mål om 1 GW installert flytende kapasitet i 2030.

For å nå målet skal behandlingstiden for utbyggingsplaner reduseres fra fire til ett år, og prosessen som leder frem til byggestart skal strømlinjeformes.

Akselereringen av forbybarutbyggingen tar også mål av seg å skape 90.000 jobber tilknyttet havvindindustrien innen 2028 - det er 30.000 mer enn tidligere antatt.

– Dette vil redusere vår avhengighet av energikilder utsatt for ustabile internasjonale priser vi ikke kan kontrollere, slik at vi kan glede oss over større selvforsyning med energi med billigere regninger, har Boris Johnson tidligere sagt om planen som ifølge Financial Times.

Tyske lovendringer

Også i Tyskland er det nylig tatt grep for å få fart på fornybarutviklingen gjennom lovendringer som skal øke andelen fornybarenergi i energimiksen til 80 prosent i 2030, opp fra planlagte 65 prosent. I dag utgjør fornybar energi om lag 40 prosent av den tyske energimiksen.

I en såkalt «påskepakke» med energitiltak har tyske myndigheter lovet å prioritere havvind i planleggingen av tyske farvann. Tysklands finans- og energiministeren Robert Habeck har lovet ytterligere tiltak for å gjøre landet uavhengige av russisk olje og gass innen sommeren, i det han betegner som en sommerpakke som går nærmere inn på landbasert vind, skriver Windpower Monthly.

I likhet med britene ser Tyskland på muligheter for å korte ned på behandlingstiden og skal blant annet ansette flere saksbehandlere for å kort ned på tiden.

Det gjøres også en endring i auksjonsprosessen - mens forhåndsutviklede områder vil auksjoneres bort på pris, vil også ikke-utviklede områder auksjoneres bort basert på andre kriterier.